سوسة: الأيام الـ10 الأخيرة من أكتوبر الماضي تسجّل ارتفاعا بـ10.8 بالمائة في عدد السياح مقارنة بنفس الفترة من السنة المرجعية 2019

كشف المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، أن المنطقة السياحية سوسة القنطاوي سجّلت خلال الفترة الممتدة من 21 الى غاية 31 اكتوبر 2022 زيادة ب8ر10 بالمائة في عدد الوافدين على المنطقة مقارنة بالعدد المسجّل خلال السنة المرجعية 2019، حيث بلغ عدد الوافدين 29 ألفا و726 مقابل 26 ألفا و828 حريفا سنة 2019.





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وأكّد القايد، في تصريح لـ"وات"، اليوم الأربعاء، على تضافر جهود مختلف المتدخلين لتحقيق أفضل النتائج مع نهاية السنة الجاريةوأضاف أن المنطقة السياحية سوسة القنطاوي سجلت كذلك خلال الفترة الممتدة من 21 الى غاية 31 اكتوبر 2022 زيادة بـ8ر130 بالمائة في عدد الوافدين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث أحصت وفود 29726 حريفا مقابل 12879 حريفا في سنة 2021، بالإضافة إلى زيادة بأكثر من 220 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها 106865 ليلة مقابل 33369 ليلة بالسنة الماضية.وقد كان لهذه الأرقام انعكاس إيجابي على الأرقام المسجلة خلال كامل الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 31 اكتوبر 2022، حيث ذكر المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان الجهة شهدت خلال الفترة المذكورة زيادة بحوالي 107 بالمائة في عدد السياح الوافدين على سوسة القنطاوي والبالغ عددهم 855751 سائحا مقابل 413259 سائحا في السنة الماضية.وبالتوازي مع ذلك ارتفع عدد الليالي المقضاة خلال نفس الفترة بحوالي 170 بالمائة، ليبلغ عددهها أكثر من 3 ملايين و91 الف ليلة مقضاة مقابل مليون و145 ألفا و516 ليلة خلال نفس الفترة من 2021.وظلّت السياحة الداخلية في صدارة الاسواق السياحيّة بولاية سوسة، وفق تصريح المندوب الجهوي للسياحة، الذي أوضح أن السياح التونسيين احتلوا المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي بعد ان بلغ عددهم 406835 سائحا منذ بداية السنة الى غاية موفى أكتوبر الجاري أي بزيادة قدرها 8ر33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.واحتلت السوق الجزائرية المرتبة الثانية من حيث ترتيب الأسواق السياحية الوافدة على جهة سوسة والقنطاوي بعد أن زار الجهة 100161 سائحا جزائريّا خلال الفترة الماضية من السنة الجارية مسجلة زيادة بأكثر من 1000 بالمائة مقارنة بسنة 2021.وأكد توفيق القايد العودة الملحوظة للاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية التي سجلت خلال نفس الفترة وفادة أكثر من 49564 وافدا أي بزيادة ناهزت 487 بالمائة.كما ارتفعت نسبة السياح البريطانيين والالمان الوافدين على جهة سوسة والقنطاوي بنسبة ناهزت 1000 بالمائة خلال الفترة الماضية من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية بعد ان وفد على الجهة 42640 سائحا بريطانيّا و 42377 سائحا المانيّا.