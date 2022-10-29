بطولة الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب

في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :







السبت 29 أكتوبر

المجموعة الأولى :

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في ملعب الهادي النيفر باردو

الملعب التونسي 1 هيثم الجويني (55) ض ج

هلال الشابة 1 غلودي كيلانن غالنغا(27)

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في ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة صفر

اتحاد تطاوين صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 6 2 2 0 0 6 1

2-اتحاد تطاوين 5 4 1 2 1 3 3

3-الملعب التونسي 4 2 1 1 0 3 1

--هلال الشابة 4 4 1 1 2 5 4

5-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 2 1

6-النادي البنزرتي 2 3 0 2 1 3 6

--امل حمام سوسة 2 4 0 2 2 2 9

8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0



المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان صفر

الاتحاد المنستيري 2

هيكل الشيخاوي(45)/محمد امين بوزيان(84)



الأحد 30 أكتوبر

المجموعة الثانية:

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش - نجم المتلوي

الحكم: مجدي باللاغة

في ملعب بنقردان

اتحاد بنقردان - الأولمبي الباجي

الحكم: عامر شوشان



الترتيب

1-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1

2-اتحاد بن قردان 6 3 2 0 1 3 1

3-مستقبل سليمان 4 3 1 1 1 1 2

-اولمبيك سيدي بوزيد 4 3 1 1 1 3 3

-مستقبل الرجيش 4 3 1 1 1 1 1

-6الاولمبي الباجي 2 3 0 2 1 2 3

7-نجم المتلوي 0 2 0 0 2 1 4

-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0



السبت 29 أكتوبرالمجموعة الأولى :في ملعب الهادي النيفر باردوالملعب التونسي 1 هيثم الجويني (55) ض جهلال الشابة 1 غلودي كيلانن غالنغا(27)في ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة صفراتحاد تطاوين صفر1-النجم الساحلي 6 2 2 0 0 6 12-اتحاد تطاوين 5 4 1 2 1 3 33-الملعب التونسي 4 2 1 1 0 3 1--هلال الشابة 4 4 1 1 2 5 45-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 2 16-النادي البنزرتي 2 3 0 2 1 3 6--امل حمام سوسة 2 4 0 2 2 2 98-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0في الملعب البلدي بسليمانمستقبل سليمان صفرالاتحاد المنستيري 2هيكل الشيخاوي(45)/محمد امين بوزيان(84)المجموعة الثانية:في ملعب أحمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش - نجم المتلويالحكم: مجدي باللاغةفي ملعب بنقرداناتحاد بنقردان - الأولمبي الباجيالحكم: عامر شوشان1-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 12-اتحاد بن قردان 6 3 2 0 1 3 13-مستقبل سليمان 4 3 1 1 1 1 2-اولمبيك سيدي بوزيد 4 3 1 1 1 3 3-مستقبل الرجيش 4 3 1 1 1 1 1-6الاولمبي الباجي 2 3 0 2 1 2 37-نجم المتلوي 0 2 0 0 2 1 4-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0