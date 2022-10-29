بطولة الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب

في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :
السبت 29 أكتوبر
المجموعة الأولى :
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في ملعب الهادي النيفر باردو
الملعب التونسي 1 هيثم الجويني (55) ض ج
هلال الشابة 1 غلودي كيلانن غالنغا(27)
في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة صفر
اتحاد تطاوين صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 6 2 2 0 0 6 1
2-اتحاد تطاوين 5 4 1 2 1 3 3
3-الملعب التونسي 4 2 1 1 0 3 1
--هلال الشابة 4 4 1 1 2 5 4
5-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 2 1
6-النادي البنزرتي 2 3 0 2 1 3 6
--امل حمام سوسة 2 4 0 2 2 2 9
8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثانية:
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان صفر
الاتحاد المنستيري 2
هيكل الشيخاوي(45)/محمد امين بوزيان(84)
الأحد 30 أكتوبر
المجموعة الثانية:
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي
الحكم: مجدي باللاغة
في ملعب بنقردان
اتحاد بنقردان - الأولمبي الباجي
الحكم: عامر شوشان
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1
2-اتحاد بن قردان 6 3 2 0 1 3 1
3-مستقبل سليمان 4 3 1 1 1 1 2
-اولمبيك سيدي بوزيد 4 3 1 1 1 3 3
-مستقبل الرجيش 4 3 1 1 1 1 1
-6الاولمبي الباجي 2 3 0 2 1 2 3
7-نجم المتلوي 0 2 0 0 2 1 4
-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
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