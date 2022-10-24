بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو: التونسي فراس القطوسي يحرز برنزية وزن أقل من 80 كلغ


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 13:34 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أحرز المصارع التونسي فراس القطوسي الميدالية البرونزية لوزن أقل من 80 كلغ في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو التي أختتمت فعالياتها أمس الاحد بمدينة مانشستر البريطانية.
وكان القطوسي قد تمكن من إزاحة لاعب يوناني، ثم البطل المصري المصنف الثاني أولمبيا والثالث عالميا، سيف عيسى، الذي سبق أن انتصر على القطوسي في ألعاب وهران المتوسطية.

وانهزم القطوسي في نصف النهائي أمام الكوري جيون وون سيو الذي توج بالذهبية بعد الفوز في النهائي على الإيطالي سيمون أليسيو.
يذكر أن الميدالية البرونزية التي أحرزها فراس القطوسي أمس الأحد، ستمكنه من تحسين ترتيبه العالمي، على درب الإعداد لأولمبياد باريس 2024 .
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ويأتي تتويج القطوسي، بعد ساعات من تتويج مواطنه البطل الأولمبي محمد خليل الجندوبي، الذي أحرز على فضية وزن اقل من 58 كلغ.



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