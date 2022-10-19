"حلقات من التاريخ التونسي زمان الأمراء والبايات" للدكتور محمّد العزيز ابن عاشور إصدار جديد يعزز المدونة البحثية التونسية والعربية

صدر هذه الأيام عن منشورات "ليدرز" كتاب جديد باللغة الفرنسية للأستاذ الدكتور محمد العزيز ابن عاشور يحمل عنوان "حلقات من التاريخ التونسي زمان الأمراء والبايات" «Aux temps des émirs et des beys. Episodes de l’histoire tunisien »





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ويتناول هذا الكتاب، الوارد في 348 صفحة، جوانب جوهرية من تاريخ تونس، تشمل الأزمة الطويلة الممتدة من عهد الأمراء الأغالبة (القرن التاسع (إلى أواخر دولة البايات الحسينيين في منتصف القرن العشرين وهي قرون أساسية من المهم استيعاب خصوصيتها حتى يتسنى للتونسيين معرفة ماضيهم وفهم حاضرهم واستشراف مستقبلهم، وفق ما جاء في تقديم الناشر.ويتميز الإصدار، "بالدقة" التي تطبع أعمال الباحث الأستاذ الدكتور محمّد العزيز ابن عاشور، "مع مرونة المخطط وتوزيع الفصول بشكل منفصل دون القطع مع المقاربة الشاملة التي اعتمدها المؤلف لدراسة تاريخ بلادنا، وهي مقاربة تسعى إلى فهم الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أسست لهويتنا الحضارية، مع ابراز منزلة بلادنا في محيطنا المغاربي والمتوسطي وعلاقتنا مع المشرق وأوروبا عبر العصور" وفق الناشر.وقد وشح غلاف هذا الكتاب الذي "يجمع بين الإفادة العلمية ومتعة الأسلوب الجيد" بصورة تم نشرها على صفحات "لو بوتي جورنال" le petit journalيوم 17 جويلية 1904 بمناسبة الزيارة التي أداها محمد الهادي باشا باي إلى فرنسا."حلقات من التاريخ التونسي زمان الأمراء والبايات" إصدار قيّم يأتي ليعزز المدونة التونسية والعربية عموما في مجال البحث والغوص في أعماق تاريخ تونس وثقافتها وأسس حضاراتها، من قبل كاتب ومؤرخ وباحث قدير، حاصل على الدكتوراه في الحضارة الإسلامية والدكتوراه في العلوم الإنسانية، وقد قضى جزءا كبيرا من مساره العلمي، بالمعهد الوطني للتراث مديرا للبحوث الأثرية والتاريخية.والدكتور محمّد العزيز ابن عاشور الذي شغل منصب وزير الثقافة في تونس من 2004 إلى 2008 ومنصب مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) من 2009 إلى 2013 يحمل في رصيده كذلك عديد الإصدارات الهامة الأخرى حول تاريخ تونس والعالم العربي، منها "جامع الزيتونة، المعلم ورجاله" و"علماء مدينة تونس في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر" و"فئات المجتمع التونسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر" و"باردو، قصر بايات تونس" و"فائض الشرق. مفهوم السلطة في الوطن العربي" إلى جانب "تونس والبحر المتوسط والشرق في مرآة التاريخ" وهو مؤلف صادر أيضا عن ليدرز سنة 2020.ريم