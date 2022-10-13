رفض رئيس بلدية بنزرت تنفيذ طلب مصالح الولاية القبام باعمال التعهد والصيانة بالمدينة بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء لامعنى او سند قانوني له /تصربح/

ذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية بنزرت محمد القوصري في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء ان رقض رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المراسلة الادارية التي وجهتها مصالح الولاية للبلدية بشان ضرورة القيام بواجب التهد والنظافة العامة بمناسبة احياء تونس للذكرى 59 لعيد الجلاء لامعنى او سند قانوني له باعتبار ان المراسلة تندرج ،في اطار الفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية والتي تؤكد على واجبات المصالح البلدية بشان القيام باشغال الصيانة والتعهد للطرقات والمسالك والبنية الاساسية ورفع الفواضل بانواعها وتجميل المدينة وازالة كل من من شانه ان يشكل خطرا على الطرقات وغيرها ،او يؤثر في الشان العام والسير الطبيعي للحياة اليومية للمواطنين .





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وبين ان التسخير هو تكليف وان اعمال النظافة والعناية بالبيئة ،هو جهد يومي بالجهة وان الحملات الاستثنائية التي تشهدها المدينة على غرار كل مناطق الولاية ،هي حملات دورية دابت عليها الجهة سواء في اطار الاستعداد لموسم الامطار وقبلها بمناسبة العودة اامدرسية والجامعية والتكوينية وايضا بمناسبة الموسم الصيفي وااموسم السياحي وغيرها من الاعياد والمناسبات .ولاحظ المصدر ذاته ان العديد من بلديات الولاية تشارك هذه الايام وتعاضد اشغال التهيئة العامة استعداد للاحتفال بذكرى الجلاء المجيد وان رىيس لجنة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية بنزرت يمثل البلدية في اللجنة الموسعة المكلفة بالاستعداد لانجاح احتفالات الولاية بعيد الجلاء .ومن جانبه علل رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة المترشح عن حزب حركة النهضة في الانتخابات البلدية السابقة في تصريحات اعلامية ، رفضه طلب الولاية بضرورة القيام باعمال تجميل المدينة استعدادا للاحتفال بعيد الجلاء بعد تلقيه عريضة ممضاة من قبل مجموعة من متساكني المدينة يطالبون فيها رئيس الجمهورية بالاطلاع على واقع حال المدينة من دون مساحيق وفق تعبيره ،معتبرا مراسلة الولاية لا اساس قانوني لها.وكانت مصالح ولاية بنزرت وجهت مراسلة ادارية نشرتها الصفحة الرسمية لبلدية بنزرت امس الاربعاء الى بلدية بنزرت اشارت فيها الى تعمد رئيس البلدية اصدار اوامر مباشرة وعن طريق الادارة الى الاعوان المكلفين باعمال التعهد بمناسبة الاستعداد للاحتفال بذكرى الجلاء ومغادرتهم لاماكن التدخل .ردت مصالح البلدية على مراسلة مصالح ولاية بنزرت يها بمراسلة نشرتها كذلك على الصفحتها الرسمية امس اشار فيها رىيس البلدية الى ان رفضه القيام بتلك الاشغال جاء في اطار تفاعله مع مدعريضة ممضاة من قبل مجموعة من المتساكنين اعربوا فيها عن تذمرهم مما الت اليه الاوضع في الجهة وضمنوها وفق ذات المراسلة مطالب موجهة لرئيس الجمهورية .كما اعتبران المراسلة الادارية فيها تهديد بتسخير اعوان البلدية متشبثا برفضه لها .