بنزرت: تواصل عملية إفراغ باخرة محمّلة بحوالي 31 ألف طنّ من المحروقات بالرصيف البيترولي لميناء بنزرت


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 18:52 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تتواصل بالرصيف البيترولي للميناء التجاري ببنزرت عمليّة إفراغ باخرة محمّلة بحوالي 31 الف طن من البنزين الخالي من الرصاص، وفق ما أفاد به مصدر محلي في تصريح لـ"وات".
وأوضح المصدر ذاته أن الباخرة محمّلة بشحنة من البنزين الموجه لمؤسسة تكرير النفط "ستير" وقادمة من ليتوانيا، وقد رست منذ أمس الاثنين بالرصيف البيترولي للميناء، وستتواصل عمليّة افراغها حتى غد الأربعاء وفق الإجراءات الواجبة والمعمول بها من قبل المصالح الفنية الخبيرة والعاملة بالمؤسسة.

يشار إلى أنه من المنتظر أن ترسو باخرة مماثلة محملة بحوالي 30 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص بالرصيف البيترولي بميناء بنزرت يوم 17 أكتوبر المقبل، وفق ذات المصدر.

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