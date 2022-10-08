وزيرة المرأة تقرّر إيقاف إطارين من العاملين بالمركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق، عن العمل

قرّرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، خلال زيارة تفقّد أدّتها مساء اليوم السبت، إلى المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق، إيقاف إطارين من العاملين به عن العمل وإحالتهما على مجلس التأديب فضىلا عن تكليف إطار مختصّ بالإشراف على إدارته ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقرّرة لتطويره.





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كما قررت خلال جلسة عقدتها مع مع الإطارات المشرفة على تسيير هذه المؤسسة الرعائية للطفولة فاقدة السند التي تتعهّد ب21 طفلا وطفلة من مكفولي الدولة بنظام الإقامة الكاملة و15 طفلا وطفلة بنظام الوسط الطبيعي و22 طفلا وطفلة بنظام الإيداع العائلي، الغلق الفوري للجناح الخاص بإقامة الأطفال من جنس الذكور بالمركز إلى حين استكمال أشغال صيانته وتهيئته بالشكل الذي يضمن مصلحة الطفولة الفضلى ويستجيب لمعايير الصحّة والسلامة والإقامة الآمنة.وأذنت بالإيواء الليليّ المؤقت للأطفال العشر (10) المقيمين بهذا الجناح بالمركز المندمج للشباب والطفولة برادس مع التكفّل بنقلهم اليومي لمدارسهم وضمان استقرارهم الدراسيّ.وقرّرت الوزيرة كذلك تخصيص أخصائي نفسي للعمل بالمركز المندمج برادس لمرافقة الأطفال والسهر على توازنهم النفسي والعاطفي، مضيفة أن العزوف عن القيام بخطة المربي الداخلي في المراكز المندمجة لن يستمر وأن العمل مع الفئات الهشة لا يخضع للمزاج وللرغبات الشخصية وإنما يجب أن يكون الأتزام حيثما تكون مصلحة مكفولي الدولة مؤكدة أنها لن تتوان عن التصدّي لأيّ تجاوز أو تهاون يهدّد مصلحة الأطفال الفضلى.وذكّرت الوزيرة بالمناسبة أنّه سبق لها أن تحوّلت في مناسبات متعدّدة لتفقد هذه المؤسسة الرعائية وأوصت بالتعجيل بتهيئتها وصيانتها وتجويد الخدمات المسداة بها وتلافي الإخلالات التي أكدّتها مهمّات التفقّد السابقة التي أذنت بها للغرض مؤكدة حرص الوزارة على ترسيخ التزام الدولة بدورها الاجتماعي للتعهّد بالأطفال فاقدي السند وحمايتهم من كافة أشكال التهديد وضمان سلامتهم الجسديّة والنفسيّة.وتولّت الوزيرة بالمناسبة تفقّد وحدتي العيش الخاصّتين بالإناث والذكور، والتقت بالأطفال وأصغت اليهم واطلعت على ظروف إقامتهم وحالة البنية الأساسيّة للمركز وما يوفره من فضاءات وخدمات لمنظوريه.