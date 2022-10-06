بنزرت: تنفيذ ما يزيد عن 220 موكبا ونشاطا دينيا احتفالا بالمولد النبوي الشريف

بلغ عدد الأنشطة والمواكب الاحتفالية التي انطلقت في تنفيذها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالتنسيق مع مصالح الولاية منذ بداية الأسبوع الجاري بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ما يزيد عن 220 نشاطا وموكبا، منها 171 نشاطا محليا بالمعتمديات ال14 والبقية أنشطة ومواكب جهوية، بحسب المديرة الجهوية للشؤون الدينية سنية القابسي.







وبينت القابسي ل"وات" ان مجمل الأنشطة الاحتفالية تنوعت بين ندوات ومسامرات ودروس دينية وارشادية ومحاضرات حول السيرة النبوية السمحة من تقديم الإطارات الدينية والشيوخ واساتذة من دوي الاختصاص، ووعاظ وائمة، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات الدينية وتكريم لحفظة كتاب الله العزيز، موجهة لجميع الشرائح والفئات العمرية.



وأضافت ان الأنشطة الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف ستتواصل الى ما بعد الموكب الاحتفالي الرسمي المبرمج مساء الجمعة المقبل بجامع "الشهداء" المحاذي لروضة الشهداء، والذي سينتظم تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي، حيث سيضم مجموعة من الفقرات الدينية المتنوعة، بحضور المواطنين والاطارات المسجدية والسلط المحلية والمكونات المنظماتية والمجتمعية عموما.



