كأس العالم  بقطر 2022 : عائدات المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار  (مسؤول قطري)

كشف الرئيس التنفيذي لكأس العالم بقطر 2022 ناصر الخاطر عن أن العائدات الاقتصادية المنتظر أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار.





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وقال الخاطر في تصريح له، إن قطر ستجني عائدات أثناء البطولة وبعدها، منها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي، مبيناً أن المونديال سيتابعه ما بين 3 إلى 4 مليارات نسمة حول العالم، ما يعزز أن تكون قطر وجهة سياحية عقب البطولة.وأضاف " المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط، لكن سيتم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية، وكافة الدول التي استضافت البطولة، استفادت من زيادة السياحة مثل البرازيل وروسيا ".وقال الخاطر إنه يتوقع حضور قرابة مليون نسمة خلال البطولة مؤكدا أن السكن متوفر على منصة الإقامة بشتى أنواعه المختلفة والمدعومة من الدولة ويبدأ من 80 دولارا.وتابع " القطاع الخاص أيضا يوفر وحدات سكنية ولهم الحق في تحديد السعر الذي يرونه مناسبا، وهناك تراوح في أسعار السكن بما يناسب الجميع عبر المنصة الرسمية".وعن عدد الإعلاميين المتوقع حضورهم، قال الخاطر إن عدد الإعلاميين المعتمدين للبطولة يصل إلى 12 ألف إعلامي وفني ومصور.واختتم الرئيس التنفيذي لكأس العالم " بعض الإعلاميين غير المعتمدين سيحضرون المونديال لتغطية الفعاليات المحيطة به والدولة المستضيفة، إضافة إلى الحضور الكبير للمؤثرين عبر وسائط التواصل الاجتماعي ".