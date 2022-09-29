رئيسة الحكومة تلتقي سفيرة المملكة المتحدة

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدى لقائها في قصر الحكومة بالقصبة مع سفيرة المملكة المتحدة بتونس"هيلان وينترتون"،على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتربية والتعليم العالي، داعية الى ضرورة العمل على مزيد تطويرها لتشمل عديد المجالات الأخرى.





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واشارت بودن وفق بلاغ اليوم الخميس لرئاسة الحكومة إلى أن تونس التي تواجه تحديات داخلية علاوة على التحديات الراهنة التي يعرفها العالم وخاصة الأزمة الغذائية والطاقية والأزمة الروسية الأكرانية، تعوّل على دعم شركائها الأساسيين ومنهم المملكة المتحدة في مسار إرساء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتأمين الإنعاش الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 و بالخصوص في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.وابرزت أهمية الإعداد الجيّد لعقد الدورة الثانية لمجلس التعاون التونسي البريطاني بلندن لبحث سبل مزيد تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات دعم الانتقال الطاقي والإيكولوجي والاقتصاد الأخضر والأزرق ودعم تكوين الرأسمال البشري في المجالات ذات العلاقة بهذه القطاعات المجدّدة.وجددت رئيسة الحكومة تعازي الحكومة التونسية الخالصة للعائلة الملكية، والحكومة والشعب البريطاني على إثر وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ورئيسة رابطة دول الكومنولث.من جهتها نوهت سفيرة المملكة المتحدة بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، مذكّرة بالزيارة التي أداها مؤخرا وزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال افريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق محمود أحمد إلى تونس.وعلى صعيد اخر اعربت السفيرة عن استعداد بلادها لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي .