مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة بنتيجة 3 - 1

فاز النادي الافريقي على المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة بنتيجة 3 - 1 ، في مبارة ودية أقيمت اليوم الاثنين بمركب الحديقة أ، استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وجاءت ثلاثية النادي الافريقي في الدقائق 8 و 78 و 90، تواليا، عبر ايهاب بلحسيني وزهير الذوادي وحمدي العبيدي، فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب الفرنسي لاقل من 20 سنة في الدقيقة 14.





يذكر أنّ النادي الافريقي يستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 بملاقاة الاتحاد المنستيري ضمن منافسات المجموعة الثانية.



