هيئة الانتخابات تعلن عن انطلاق عملية تحيين مراكز الاقتراع بداية من اليوم الإثنين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنها انطلقت، اليوم الإثنين، في عملية تحيين مراكز الاقتراع، بالنسبة إلى جميع المسجلين، آليا أو اختياريا، وذلك إلى غاية يوم 13 أكتوبر 2022.





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وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنه بامكان الناخبين التثبّت من تسجيلهم بمراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية الجديدة، عبر خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية# عن الهواتف الجوّالة أو عبر زيارة موقع الهيئة الالكتروني أو عبر الاتصال بالموزع الصوتي 1814.وأضافت أنه بامكان الراغبين في تغيير مراكز اقتراعم أو دوائرهم، الاتصال بأعوان التسحيل التابعين للهيئة والمتواجدين بمقراتها وبمقرات البلديات والمعتمديات أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وفي بلاغ ثان لها قالت الهيئة إنها تضع القائمات الأولية للناخبين على ذمّة العموم، طيلة أيام 26 و27 و28 سبتمبر 2022، وذلك بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات التابعة للهيئة وبجميع المعتمديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.كما أشارت إلى أنه يمكن للناخبين التثبت من تسجيلهم في السجل الانتخابي والدوائر الانتخابية الجديدة التي ينتمون إليها، باستعمال خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية# أو بزيارة الموقع الالكتروني للهيئة أو عبر الاتصال بالموزّع الصوتي 1814.يُذكر أن الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، يُجرى بالداخل يوم 17 ديسمبر 2022، على أن تتم هذه العملية أيام 15 و16 و17 ديسمبر المقبل، بالنسبة إلى التونسيين بالخارج.