ستمثل أمام القضاء الاربعاء القادم: جمعيات ومنظمات حقوقية تعبر عن مساندتها للناشطة المدنية مريم البريبري


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 15:28 قراءة: 0 د, 58 ث
      
عبرت 30 جمعية ومنظمة حقوقية، عن تضامنها مع الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري، على خلفية صدور حكم ابتدائي في حقها ب 4 أشهر سجنا وخطية مالية ب 500 دينار، بعد أن كانت تقدمت نقابات أمنية بشكوى ضدها، بسبب نشرها لما يوثق اعتداء احد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية.


وأفادت في بيان مشترك أصدرته اليوم الأحد، بأن البريبري التي ستمثل يوم الاربعاء 28 سبتمبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، "تتعرض منذ سنوات الى سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام او عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية، وصلت الى تهديدها بتلفيق قضايا ضدها".

ودعت الى وقف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، في كل مرة يكون فيها الطرف الثاني المؤسسة الأمنية او احد منتسبيها، وضرورة سحب او تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات.
..
...


وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومنظمة أوفياء لعائلات الشهداء وجرحى الثورة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253607



En continu...

Toutes les news...
الأحد 25 سبتمبر 2022 | 28 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:36 12:18 06:09 04:43
Babnet
30°
 Babnet32° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2330°-2328°-2327°-2130°-22
  • Avoirs en devises
    23759,2

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,22066 DT        1$ =3,25103 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   1056,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   