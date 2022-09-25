قريبا حملة تحسيسية بولاية تونس للتشجيع على استكمال جرعتي التلقيح الثانية والثالثة ضدّ فيروس كورونا

أفاد المدير الجهوي للصحة في ولاية تونس، طارق بن ناصر، ان الادارة الجهوية للصحة تستعد، حاليا، لاطلاق حملة تحسيسية لاستكمال جرعتي التلقيح الثانية والثالثة ضدّ فيروس كورونا ، وذلك بهدف تعزيز المناعة.





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واوضح بن ناصر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، الأحد، ان هذه الحملة تتنزل في اطار التخوف من انتشار موجة اخرى لفيروس كورونا خصوصا خلال فصلي الخريف والشتاء مؤكدا في المقابل، ان الوضع الوبائي في ولاية تونس مستقر إذ تسجيل ما بين 5 و6 اصابات يوميا، فقط، بهذا بالفيروس.واضاف في السياق ذاته، انه لم يتم تسجيل اي حالات وفايات في ولاية تونس وذلك منذ اكثر من شهرين مبرزا ان هناك حالتين، فقط، وقع ايوائهما، حاليا، بالمستشفياتوبين بن ناصر، بشأن الاقبال على مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، في الوقت الراهن، أنّه ضعيف ويقتصر على المسافرين الملزمين باستكمال الجرعات الثلاث، سواء كانو مسافرين عاديين او اولئك الذين سيؤدون مناسك العمرة او حتى الطلبة الذين سيواصلون دراستهم بالخارجواشار المدير الجهوي للصحة، من جهة اخرى، انه يجري، ايضا، الاستعداد لتوفير التلقيح الموسمي ضد "القريب" التي سيتم توجيهها للمصابين بالامراض المزمنة مؤكدا انها ستتوفر لهم بمختلف المستوصفات.ولفت الى ان الادارة الجهوية للصحة بتونس قد اعادت الاهتمام اكثر ببقية الامراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ...، التي عرفت فترة اهمال من طرف المرضى وتخلفو عن مواعيدهم وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا مؤكدا انه تم الاتصال بهؤلاء المرضى واستدعاؤهم للوقوف على وضعياتهم الصحية.وجدير بالتذكير ان عدد الجملي المصرح بها للوفايات نتيجة فيروس كورونا بلغ 29246 وذلك منذ انتشار الوباء بتونس وحتى 18 سبتمبر 2022، منها 2815 وفاة بولاية تونس.