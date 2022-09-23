المبارزة بالسيف: التونسية ايناس البوبكري تعلن اعتزالها اللعب

قررت لاعبة المبارزة بالسيف ايناس التونسية ايناس البوبكري وضع حد لنشاطها الرياضي واعتزال اللعب بسبب ما عاشته من اهمال ولامبالاة من طرف المسؤولين عن الرياضة التونسية وفق ما كشفت عنه اليوم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي .

وقالت ايناس البوبكري انها اتخذت هذا القرار على خلفية "الاهمال الذي تعاني منه بعد اصابتها على مستوى الركبة واجرائها عملية جراحية وخضوعها الى فترة من التاهيل البدني".



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واضافت "كنت افكر بجدية في مواصلة مسيرتي والمشاركة في الالعاب الاولمبية بباريس 2024 ولكن لسوء الحظ لم اجد الاحترام في بلدي عكس ما احظى به في بلدان اخرى ... وبعد مشاركتي الاخيرة في اولمبياد طوكيو لم اكن اتوقع ان تقع معاملتي بتلك الطريقة".وتابعت ايناس البوبكري "لقد حز في نفسي بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مباشرة اثر العاب طوكيو انني لم اتلق سوى اتصالا هاتفيا وحيدا مقتضبا من قبل رئيس الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قبل أن تنقطع إثر ذلك الاتصالات. ورغم اقتراب موعد تصفيات العاب باريس 2024 لم يكلف اي طرف نفسه السؤال عن وضعيتي و هذا ما اثار استيائي وجعلني اقرر ايقاف مسيرتي الرياضية وقد اخبرت عائلتي بذلك ".يذكر ان ايناس البوبكري كانت اول تونسية وافريقية تحرز الميدالية البرونزية في الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو 2016 في اختصاص سلاح الشيش.كما تحصلت على ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للمبارزة بالسيف في نسخة كازان 2014 وويكسي الصينية 2018.وفازت ايضا بالميدالية الذهبية في العاب المتوسط بتاراغون الاسبانية 2018 وفضية العاب مرسين التركية 2013 وبرونزية العاب بيسكارا 2009 فضلا عن تتويجها بالميدالية الذهبية في البطولات الافريقية والالعاب الافريقية.