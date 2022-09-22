وزارة الأسرة والمرأة تدعو رياض الأطفال الخاصة والعمومية إلى الالتزام بتطبيق المنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكرة

دعت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، جميع رياض الأطفال سواء الخاصة أو العموميّة إلى الالتزام باعتماد تطبيق المنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة.







وأوضح البلاغ أنه يمكن الاطلاع على النسخة الرقميّة للمنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة على موقع الوزارة على شبكة الانترنت عبر الرابط التالي:

http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2022/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9.pdf



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ويعدّ هذا المنهج التربوي برنامج تعلّم شامل ومتكامل للأطفال بين 3 و6 سنوات، ويهدف إلى تطوير مجال الطفولة المبكّرة وتمكين الأطفال من تربية ذات جودة وتنمية كفايات العاملين ومساعدتهم على التنمية المهنية.



وأضافت الوزارة إن هذا المنهح يرمي إلى إرساء أساس متين للتعلّم والنموّ في السنوات المبكّرة ضمن وسط تربوي آمن قوامه بيداغوجيا اللعب والحياة وتعزيز النموّ الشامل من ذلك الحسّ الحركي والعاطفي والاجتماعي والذهني لكل الأطفال.



ويتضمّن المنهج التربوي المبادئ التوجيهيّة والملمح العام للطفل بعد مروره بمرحلة روضة الأطفال، إلى جانب إطار عمل المنهج الذي يرتكز على جملة من النظريات على غرار معايير النمو وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال بالروضة وحاجات التربية الخصوصية والدامجة.



ويقدّم هذا المرجع التربوي، وفق نص البلاغ، مقاربات التعلّم واستراتيجيات التعلمّ والمبادئ الأساسية للتعلّم المبني على اللعب والتعلّم المرح وأنواع اللعب والمقاربات البيداغوجيّة في تربية الطفولة المبكّرة والملاحظة والتقييم والتعلّم في روضة الأطفال.



وتحتوي هذه الوثيقة التربوية ملخّصا للجدول اليومي أو البرنامج اليومي للنشاط والمؤهلات ومهارات المهنة والخصائص الشخصيّة لمربي رياض الأطفال.



كما أصدرت الوزارة في السياق ذاته المرجع البيداغوجي للتربية ما قبل المدرسيّة الذي يتضمّن الغايات والمضامين والأنشطة وتمشّيات التّعلّم وكذلك الطّرائق والأدوات المعتمدة في تقييم مكتسبات الأطفال.



ويحتوي المرجع البيداغوجي على 8 محاور أساسيّة تركّز على التّخطيط للتّعلّمات وممارسة المسؤوليّات ومتطلبات المهنة يوميّا والعمل من أجل مسار ما قبل مدرسي دامج وتنظيم التعلّمات وإنجاز التعلّمات والملاحظة والتقييم والتعاون مع الأولياء والمحيط التربوي، إلى جانب أدوات لتنمية الممارسات التأمّليّة.



ويمكن للراغبين الاطلاع على المرجع البيداغوجي للتربية ما قبل المدرسيّة إلى جانب ثلاثة مراجع بيداغوجيّة أخرى تتمثّل في مرجعي صحّة الطفل لمؤسسات قبل المدرسية، ومرجعي التصرف في مؤسسات التربية قبل المدرسية، ومرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية) على الموقع الخاص بفضاء الطفولة المبكّرة في تونس :







وأوضح البلاغ أنه يمكن الاطلاع على النسخة الرقميّة للمنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكّرة على موقع الوزارة على شبكة الانترنت عبر الرابط التالي:ويعدّ هذا المنهج التربوي برنامج تعلّم شامل ومتكامل للأطفال بين 3 و6 سنوات، ويهدف إلى تطوير مجال الطفولة المبكّرة وتمكين الأطفال من تربية ذات جودة وتنمية كفايات العاملين ومساعدتهم على التنمية المهنية.وأضافت الوزارة إن هذا المنهح يرمي إلى إرساء أساس متين للتعلّم والنموّ في السنوات المبكّرة ضمن وسط تربوي آمن قوامه بيداغوجيا اللعب والحياة وتعزيز النموّ الشامل من ذلك الحسّ الحركي والعاطفي والاجتماعي والذهني لكل الأطفال.ويتضمّن المنهج التربوي المبادئ التوجيهيّة والملمح العام للطفل بعد مروره بمرحلة روضة الأطفال، إلى جانب إطار عمل المنهج الذي يرتكز على جملة من النظريات على غرار معايير النمو وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال بالروضة وحاجات التربية الخصوصية والدامجة.ويقدّم هذا المرجع التربوي، وفق نص البلاغ، مقاربات التعلّم واستراتيجيات التعلمّ والمبادئ الأساسية للتعلّم المبني على اللعب والتعلّم المرح وأنواع اللعب والمقاربات البيداغوجيّة في تربية الطفولة المبكّرة والملاحظة والتقييم والتعلّم في روضة الأطفال.وتحتوي هذه الوثيقة التربوية ملخّصا للجدول اليومي أو البرنامج اليومي للنشاط والمؤهلات ومهارات المهنة والخصائص الشخصيّة لمربي رياض الأطفال.كما أصدرت الوزارة في السياق ذاته المرجع البيداغوجي للتربية ما قبل المدرسيّة الذي يتضمّن الغايات والمضامين والأنشطة وتمشّيات التّعلّم وكذلك الطّرائق والأدوات المعتمدة في تقييم مكتسبات الأطفال.ويحتوي المرجع البيداغوجي على 8 محاور أساسيّة تركّز على التّخطيط للتّعلّمات وممارسة المسؤوليّات ومتطلبات المهنة يوميّا والعمل من أجل مسار ما قبل مدرسي دامج وتنظيم التعلّمات وإنجاز التعلّمات والملاحظة والتقييم والتعاون مع الأولياء والمحيط التربوي، إلى جانب أدوات لتنمية الممارسات التأمّليّة.ويمكن للراغبين الاطلاع على المرجع البيداغوجي للتربية ما قبل المدرسيّة إلى جانب ثلاثة مراجع بيداغوجيّة أخرى تتمثّل في مرجعي صحّة الطفل لمؤسسات قبل المدرسية، ومرجعي التصرف في مؤسسات التربية قبل المدرسية، ومرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية) على الموقع الخاص بفضاء الطفولة المبكّرة في تونس : www.prescolaire.tn