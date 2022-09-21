القانون الانتخابي الجديد محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووفد عن وزارة المالية وممثل المركز الوطني للإعلامية


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 19:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثلت مسألة الإجراءات التي سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، مع وفد من وزارة المالية وبحضور ممثل عن المركز الوطني للإعلامية، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.


وأوضحت الهيئة، أن جلسة العمل تتنزل في إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية، وما يتطلبه القانون الانتخابي الجديد في ما يتعلق بقبول الترشحات من ضرورة الإدلاء بوصل خلاص الضريبة على الدخل، وشهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية للمترشحين.

وقد حضر جلسة العمل أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.

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