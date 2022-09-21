الوكالة الفنية للنقل البري تدعو المعنيين بشهادة الفحص الفني إلى حجز موعد مسبق


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 18:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعت الوكالة الفنية للنقل البري، أصحاب العربات التي شارفت صلوحية شهادات الفحص الفني على الانتهاء إلى المبادرة بحجز موعد مسبق عبر رابط خدمة الفحص الفني حسب الموعد على موقع واب الوكالة www.attt.com.tn
ولفتت الوكالة، في بلاغ، الإربعاء، إلى أنه سيتم تسجيل ذروة نشاط خدمة الفحص الفني خلال الفترة المقبلة بكامل تراب الجمهورية (أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر2022).

وأكدت الوكالة الفنية للنقل البري، في السياق ذاته، ضرورة الالتزام بالمواعيد التي يتم حجزها وعدم التغيب وتقديم العربات في المواعيد المحجوزة والتوقيت المنصوص عليه بوصل التسجيل.
كما ذكرت بضرورة التثبت من تاريخ انتهاء صلوحية شهادة الفحص الفني الخاصة بعرباتهم والقيام بعملية الحجز المسبق قبل تاريخ انتهاء شهادة صلوحية الفحص الفني بمدة كافية تأخذ بعين الاعتبار الآجال المحددة من قبل مراكز الفحص الفني.

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ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80307100أو على العنوان الالكتروني infoattt@attt.tn.

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