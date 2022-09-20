قبلي: انطلاق توزيع المساعدات المدرسية على ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

اكد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي احمد احمد الشروع، توزيع قرابة 3300 مساعدة مدرسية تشمل ابناء العائلات المعوزة من مختلف المستويات التعليمية ابتدائي واعدادي وثانوي، وتتضمن هذه المساعدات محفظة وعددا من الكراسات الى جانب بعض المستلزمات للتلاميذ





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واضاف ان التاخر في توزيع هذه المساعدات مرده التاخر في التزود بالكراس المدعم، داعيا كافة الاطراف المتدخلة في مجال المساعدات الخاصة بالعودة المدرسية الى التنسيق لمس اكبر عدد من العائلات المحتاجة لهذه المساعدات في ظل النقص الكبير في المؤسسات الخاصة القادرة على معاضدة المجهود المحلي لاعانة العائلات المعوزةومن ناحيته، اكد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية عماد الشكي ل"وات" ان الوزارة تنجز سنويا جملة من البرامج لاعانة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية تشمل الاطفال ابناء هذه العائلات المسجلين في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي واعدادي وثانوي، اضافة الى الطلبة والاطفال الحاملين لاعاقات والدارسين بمراكز التربية المختصة، فضلا عن الاطفال الدارسين بمراكز التكوين والتدريب المهني.واضاف ان تسجيل المنتفعين يتم بطريقة الية بالتنسيق مع وزارة التربية، كما يمكن للعائلات التي لم تشملها المساعدات من التوجه الى الوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية لتقديم مطلب للمساعدة، مشيرا الى ان قيمة هذه المساعدات قدرت ب100 دينار للتلاميذ من مختلف المستويات الدراسية (50 دينارا مقدمة من الوزارة و50 دينارا مقدمة من منظمة الطفولة اليونسيف)، في حين تقدر قيمة المساعدات المقدمة للطلبة ب120 دينارا للطالب الواحدوفي ذات السياق، اكد الشكي ان تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية تشمل ايضا تمتيع ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ممن يستعملون وسائل النقل للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية من التمتع باشتراك سنوي مجاني في الحافلات، وذلك عقب تقديم مطلب في الغرض للوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية يضم مطوية يتم تعميرها من قبل المؤسسة التعليمية وصورتين شمسيتين.