قابس: شركة "فرحة الهيشة " تستكمل تركيز 10 هكتارات من البيوت المحمية المعدة لانتاج الطماطم


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 15:29 قراءة: 0 د, 57 ث
      
من المنتظر ان تنطلق شركة " فرحة الهيشة" المنتصبة بوذرف في اطار شراكة تونسية–هولندية، خلال الايام القادمة، في زراعة 10 هكتارات من الطماطم المعدة للتصدير بعد أن أتمت تركيز البيوت المحمية المخصصة لهذا الغرض، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالشركة "وات".


ووفر هذا المشروع 330 موطن شغل قار من بينها 30 موطنا لاطارات فيما قدر انتاج البيوت المحمية في موسمها الأول ب2500 طن من الطماطم التي سيتم توجيهها نحو اوروبا وخاصة ألمانيا.

وستشرع شركة "فرحة الهيشة" مباشرة بعد أن أتمت القسط الأول من مشروعها في تركيز 20 هكتارا جديدة من البيوت المحمية المخصصة لزراعة الطماطم المعدة للتصدير ينتظر أن يبلغ انتاجها السنوي 6000 طن وهو مشروع سيوفر 1000 موطن شغل قار منها 100 موطن شغل لاطارات.


اقرأ أيضا: تونس- هولندا : تخصيص أرض دولية فلاحية لإنجاز مشروع ضخم لانتاج الباكورات الجيوحرارية بقابس


وستشرع هذه الشركة في انجاز الدراسات الخاصة بانجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 10 الاف م3 في اليوم بغاية توفير حاجيات مشروعها من مياه الري، علما وأن مساحة المشروع ستبلغ بعد استكمال كل مراحله 120 هكتارا من البيوت المحمية وسيوفر 4000 موطن شغل قار منها 500 موطن شغل لفائدة اطارات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253009



En continu...

Toutes les news...
الخميس 15 سبتمبر 2022 | 18 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:46 12:21 06:01 04:34
Babnet
35°
 Babnet38° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2735°-2429°-2528°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    23789,2

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,24434 DT        1$ =3,20094 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   823,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   