4،1 مليون سائح زاروا تونس إلى يوم 10 سبتمبر 2022

زار تونس 4،1 مليون سائح إلى حدود يوم 10 سبتمبر 2022 أي بزيادة في نسبة التدفق بلغت 161،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لكن بتراجع بنسبة 38،1 بالمائة مقارنة بسنة 2019.





