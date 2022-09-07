بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

في مايلي نتائج الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد موسم 2022-2023 و التي جرت مساء اليوم الاربعاء :







قاعة طبلبة

نسر طبلبة-النادي الافريقي 20-22

قاعة جمال



نادي كرة اليد بجمال-نادي اليد بقصور الساف 26-26

قاعة المهدية

مكارم المهدية-جمعية الحمامات 24-23

قاعة قصر هلال

النادي الهلالي-نادي ساقية الزيت 23-24

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين-الترجي الرياضي 25-30

قاعة بني خيار

بعث بني خيار-النجم الساحلي 21-26



الترتيب

1-الترجي الرياضي 1 3

-النادي الافريقي 1 3

-مكارم المهدية 1 3

-نادي ساقية الزيت 1 3

-النجم الساحلي 1 3

6-ن.ك اليد بجمال 1 2

-ن.ك اليد بقصور الساف 1 2

8-جمعية الحمامات 1 1

-سبورتينغ المكنين 1 1

-بعث بني خيار 1 1

-النادي الهلالي 1 1

-نسر طبلبة 1 1



قاعة طبلبةنسر طبلبة-النادي الافريقي 20-22قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال-نادي اليد بقصور الساف 26-26قاعة المهديةمكارم المهدية-جمعية الحمامات 24-23قاعة قصر هلالالنادي الهلالي-نادي ساقية الزيت 23-24قاعة المكنينسبورتينغ المكنين-الترجي الرياضي 25-30قاعة بني خياربعث بني خيار-النجم الساحلي 21-261-الترجي الرياضي 1 3-النادي الافريقي 1 3-مكارم المهدية 1 3-نادي ساقية الزيت 1 3-النجم الساحلي 1 36-ن.ك اليد بجمال 1 2-ن.ك اليد بقصور الساف 1 28-جمعية الحمامات 1 1-سبورتينغ المكنين 1 1-بعث بني خيار 1 1-النادي الهلالي 1 1-نسر طبلبة 1 1