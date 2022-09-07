بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

في مايلي نتائج الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد موسم 2022-2023 و التي جرت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي 20-22
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال-نادي اليد بقصور الساف 26-26
قاعة المهدية
مكارم المهدية-جمعية الحمامات 24-23
قاعة قصر هلال
النادي الهلالي-نادي ساقية الزيت 23-24
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين-الترجي الرياضي 25-30
قاعة بني خيار
بعث بني خيار-النجم الساحلي 21-26
الترتيب
1-الترجي الرياضي 1 3
-النادي الافريقي 1 3
-مكارم المهدية 1 3
-نادي ساقية الزيت 1 3
-النجم الساحلي 1 3
6-ن.ك اليد بجمال 1 2
-ن.ك اليد بقصور الساف 1 2
8-جمعية الحمامات 1 1
-سبورتينغ المكنين 1 1
-بعث بني خيار 1 1
-النادي الهلالي 1 1
-نسر طبلبة 1 1
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 252633