ديوان الخدمات الجامعية للشمال يفتح المجال للطلبة الجدد الذين تمت إعادة توجيههم لتحيين مطالب السكن الجامعي


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
يمكن للطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2022، الذين تمت إعادة توجيههم لمؤسسات تعليمية جديدة بعد صدور نتائج إعادة التوجيه، بداية من اليوم الثلاثاء، تحيين مطالب السكن الجامعي الخاصة بهم، وفق ما أعلنه ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ نشره اليوم، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".


وأضاف، في بلاغ له، أنه يمكن للطلبة الذين تمت إعادة توجيههم تحيين المطالب عبر المنظومة الالكترونية للسكن الجامعي www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login وذلك بالضغط على زر التحيين Relance مع حفظ البيانات الجديدة ليتم تعيينهم بمؤسسات الإيواء حسب خريطة توزيع الطلبة.

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