منوبة: وفاة طفل غرقا في قنال مجردة بالحبيبية وانقاذ طفلين آخرين


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 16:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكن اعوان الحماية المدنية بمنوبة، صبيحة اليوم الخميس، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لقي حتفه غرقا، أمس الاربعاء، في قنال مجردة الوطن القبلي، على مستوى الحبيبية من معتمدية الجديدة، ومن انقاذ طفلين اخرين كانا برفقة الضحية في اخر لحظة، وفق ما ذكرته مصالح الحماية المدنية بالجهة لـ"وات".


وانطلقت عملية البحث منذ عشية امس من قبل اعوان الحماية مدعومين بفريق غوص تابع للديوان الوطني للحماية المدنية، وتواصلت الى صبيحة اليوم على طول مسارها، اين تم العثور على جثة الطفل بعد ان جرفها التيار بعيدا عن مكان الغرق.

وتمت معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية والاذن باحالتها على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد اسباب الوفاة واذا كانت مجرد حادثة غرق عادية، فيما تعهدت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بفتح بحث في هذه الحادثة الاليمة.



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