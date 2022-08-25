قفصة: تقديرات بإنتاج 50 الف طن من الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 14:41 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ان صابة الزيتون لهذا الموسم ستبلغ 50 الف طن اي مايعادل 12 الف طن من زيت الزيتون، لتحافظ الجهة على نفس كمية الانتاج مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما ذكره رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.
وأضاف غبطان، في تصريح لـ"وات"، أن موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي 2022-2023 سيشهد تأخرا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب قلة التساقطات المطرية، مشيرا إلى أن معتمديات زانوش، وقفصة الشمالية، وقفصة الجنوبية، وسيدي عيش تمثّل المناطق الاكثر انتاجا للزيتون بقفصة.

يذكر أن ان المساحات الجملية لغراسات الزياتين بولاية قفصة تبلغ 76 الف هكتار، تضم 11،2 مليون اصل زيتون وتتوزع الى 21 الف هكتار سقوية و55 الف هكتار مطرية، وفق ذات المصدر.

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