تطاوين: عمال شركة الجنوب ينفذون وقفة احتجاجية امام مجمع الشركات البترولية

نفذ عمال شركة الجنوب للخدمات اليوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مجمع الشركات البترولية في تطاوين للمطالبة بالتسريع في تجديد رخصة مزاولة الشركة لنشاطها في الصحراء قبل ان يلتقي والي تطاوين ، حافظ الفيتوري عددا من ممثلي الشركة.







وصرح عضو النقابة الاساسية لعملة واطارات الشركة ،خالد الدبابي لوكالة تونس افريقيا للانباء/وات/ ان والي الجهة وعد بالنظر في مطلبهم الخاص بتجديد الرخصة خلال اليومين القادمين، سيما وانه اكد ان هذه الشركة مكسب للجهة لا يمكن التفريط فيه

واشار الدبابي الى ان مطالب العمال اهم واكبر من هذا الترخيص ،من ذلك الترفيع في راس مالها ووضع قانون اساسي وتحسين الخدمات لاستدامة الشركة واطمئنان عمالها على مستقبلهم المهني حسب تعبيره.

وشدد عضو النقابة الاساسية على اهمية ايجاد حل جذري وبات من خلال ابرام عقود طويلة الامد بين الشركة وبقية شركات الانتاج في الصحراء لتامين كل خدمات الحراسة والاشغال غير المختصة ،لا سيما وان الشركة التونسية للانشطة البترولية تمتلك اكبر قسط من راس مال شركة الجنوب للخدمات والتي لم يتم تسوية وضعيتها الى اليوم وتامين مستقبلها ، وبالتالي قطع كل اشكال المناولة مجددا عزم العمال ،وبتاطير من الاتحاد العام التونسي للشغل ،على النضال والتصدي لكل اشكال تهديد وجود الشركة وفقدانهم لمواطن شغلهم على حد قوله.



