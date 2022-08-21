بطولة امم افريقيا لكرة اليد للاواسط - المجموعة الثانية - نتائج

فاز منتخب مصر للاواسط لكرة اليد اليوم في كيغالي على نظيره الليبي بنتيجة 40-23 في الجولة الاولى من الدور الاول من منافسات المجموعة الثانية لبطولة امم افريقيا لكرة اليد.وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة تفوق المنتخب الجزائري بصعوبة على نظيره الكونغولي 31-30 بعد ان تقدم منتخب الكونغو في الشوط الاول 14-12وفاز امس في اللقاء الافتتاحي منتخب انغولا على نظيره الرواندي ( المجموعة الاولى) 43-20ويلاقي المنتخب التونسي للاواسط غدا على الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس) منتخب انغولا في اطار منافسات المجموعة الاولى