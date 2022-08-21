بطولة امم افريقيا لكرة اليد للاواسط - المجموعة الثانية - نتائج

فاز منتخب مصر للاواسط لكرة اليد اليوم في كيغالي على نظيره الليبي بنتيجة 40-23 في الجولة الاولى من الدور الاول من منافسات المجموعة الثانية لبطولة امم افريقيا لكرة اليد.
وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة تفوق المنتخب الجزائري بصعوبة على نظيره الكونغولي 31-30 بعد ان تقدم منتخب الكونغو في الشوط الاول 14-12
وفاز امس في اللقاء الافتتاحي منتخب انغولا على نظيره الرواندي ( المجموعة الاولى) 43-20
ويلاقي المنتخب التونسي للاواسط غدا على الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس) منتخب انغولا في اطار منافسات المجموعة الاولى
وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة تفوق المنتخب الجزائري بصعوبة على نظيره الكونغولي 31-30 بعد ان تقدم منتخب الكونغو في الشوط الاول 14-12
وفاز امس في اللقاء الافتتاحي منتخب انغولا على نظيره الرواندي ( المجموعة الاولى) 43-20
ويلاقي المنتخب التونسي للاواسط غدا على الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس) منتخب انغولا في اطار منافسات المجموعة الاولى
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