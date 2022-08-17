بنزرت وباجة تشهد نزول امطار محلية بفعل ظهور تكونات رعدية

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شهدت مناطق من بنزرت وباجة ، نزول أمطار متفرقة اثر ظهور تكونات رعدية مدفوعة بتاثيرات محلية في وقت تمر فيه البلاد بموجة حر مستمرة منذ مطلع الأسبوع الجاري.وأشار المعهد ، في بلاغ نشره على الساعة الثانية ظهرا، ان درجات الحرارة بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء الوطن القبلي، الساحل وصفاقس حيث كانت بين 33 و38 درجة.وكان المعهد توقع في نشرة متابعة أصدرها صباح الاربعاء، تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بالشمال واستمرارها مرتفعة جدا بالوسط والجنوب على أن تعود الى المعدلات العادية يوم الجمعة 19 أوت 2022 .