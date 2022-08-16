زغوان: صدور قرارات إسقاط حق في شأن 11 مقسما صناعيا في الجهة من أجل عدم الاستغلال (الوكالة العقارية الصناعية)

أصدرت الوكالة العقارية الصناعية قرارات إسقاط حق في شأن 11 مقسما صناعيا من أجل عدم الاستغلال، منها 7 مقاسم بالمنطقة الصناعية الزريبة1 و4 بزغوان، وفق ما ذكره مسؤول بالوكالة لـ"وات".وأوضح المصدر ذاته أنه تم استرجاع هذه المقاسم وأعيد بيعها لمستثمرين جدد تعهدوا بإنجاز مشاريعهم في الآجال المنصوص عليها في العقود المبرمة بينهم وبين الوكالة.واستنادا إلى نفس المصدر، فإن 31 مقسما آخر موزعة على كافة المناطق الصناعية بالجهة محل متابعة ضمن إجراءات إسقاط الحق لنفس الأسباب، وذلك على إثر الجرد الذي قامت به مصالح الوكالة سنة 2020، والذي تقرّر على إثره عرض 19 مقسما على أعمال لجنة السماع، ودعوة أصحابها للمثول أمام اللجنة لتوضيح أسباب التأخير في إنجاز مشاريعم في الإجال المحددة، وإحالة 7 مقاسم على أنظار لجنة إسقاط الحق، وإعداد مشروع إسقاط الحق في شأن مقسم واحد، كما تقرر إبرام عقدي بيع لمقسمين في حين تم إرجاء النظر في المقسمين المتبقيين.