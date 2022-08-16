متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الثلاثاء 16 أوت

سيدي بوزيد: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و31 حالة شفاء

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و31 حالة شفاء، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 45710 اصابة منها 1083 حالة وفاة و45625 حالة شفاء.وتم اليوم ايضا رفع 23 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 148010 عينات.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاثنين حوالي 217313 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي.وأشار نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121420 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18815 شخصا والجرعة الرابعة 813 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 261073 شخصا، حسب آخر تحيين.