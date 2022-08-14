المنستير: تتويج مشروع "الأكاديمية التونسية للنساء الناشطات" بعرض لأزياء مبتكرة من فواضل النسيج من إبداع 15 امرأة

نظّمت جمعية "مواطنون فاعلون من أجل التنمية"، مساء أمس السبت، بمعلم قصر المرمر بسقانص في ولاية المنستير، عرضا لأزياء مبتكرة من فواضل النسيج، من ابداع أياد نسائية توج مشروع "الأكاديمية التونسية للنساء الناشطات"، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للاحتفال بعيد المرأة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية، والمندوبية الجهوية للسياحة.وتدير مشروع "الأكاديمية التونسية للنساء الناشطات" جمعية "مواطنون فاعلون من أجل التنمية" بتمويل من السفارة الاسترالية بتونس والمفوضية السامية الاسترالية بالشراكة مع ستة هياكل مساندة، واستهدف المشروع الذي تواصل سنة واحدة، بكلفة 12 ألف دينار، تكوين 15 امرأة من ولايات المنستير، والمهدية، وسوسة، ممن المنتفعات ببرنامج التكوين المهني، وذلك بهدف تدعيم قدراتهن الحياتية، وخاصة التقنية في مجال التطريز، والخياطة، والفصالة، وفق ما أفاد به مدير مشروع الأكاديمية التونسية للنساء الناشطات جهاد سعد.وأوضح سعد، في تصريح لـ"وات"، أن المستفيدات من هذا المشروع اشتغلن على رسكلة فواضل النسيج وخياطتها ضمن موديلات مبتكرة، وأصبح بإمكانهن حاليا الانتصاب للحساب الخاص، مشيرا إلى أنّ جمعية "مواطنون فاعلون من أجل التنمية" ستواصل هذه التجربة لتشمل ولايات أخرى.وتضمّن البرنامج الجهوي للاحتفال بعيد المرأة مساء أمس افتتاح الصالون الوطني للمرأة الذي يتواصل إلى 16 أوت الجاري بقصر المعارض بالساحل، وانطلاق دورات تكوينية لفائدة النساء على مستوى بلدية بني حسان وستتواصل ببلديات أخرة بالجهة، وعرض مسرحية "عائشة 13" للمخرج سامي النصري.وتولت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، منية الدغموري بوزويتة، قبل عرض هذه المسرحية على ركح مسرح الهواء الطلق بقصيبة المديوني تكريم كلّ من المربية والإعلامية لطيفة الغراد، والممثلة فطيمة الغربي وهي أوّل ممثلة محترفة بالساحل والوسط، والشاعرة والإعلامية فوزية فرحات.