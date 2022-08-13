بنزرت: قاضي التحقيق يصدر بطاقة ايداع بالسجن في  حق متهم بقتل شخص يحمل جنسية احدى الدول العربية  وسط مدينة بنزرت


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 22:29قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله ، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم بقتل شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وسط مدينة بنزرت ليلة الاربعاء الماضي بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة .


وأضاف المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة، أنه خلال التحقيقات الأولية حجز قاضي التحقيق عقد زواج مبرم بين الهالك وشقيقة المتهم في احدى الدول العربية ،وجاري التعمق في البحث لكشف بقية أطوار الواقعة .

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يشار إلى أن قضية الحال تعود لليلة الاربعاء الفارط حين عالج المتهم وهو تونسي متقاعد الهالك وهو مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية بطعنات عدة في أكثر من مكان في جسده الأمر الذي نجم عنه الوفاة سريعا ، والأبحاث متواصلة لمعرفة حيثيات هذه الجريمة
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