مصدر: كأس العالم في قطر تنطلق قبل يوم واحد من موعدها الأصلي

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قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء إن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر ستنطلق قبل يوم واحد من موعدها الأصلي حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى للدولة المضيفة في 20 نوفمبر.وكانت الخطة الأصلية تقضي باقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر أمام الإكواتور وهو ما خلق وضعا غريبا باقامة مباراتين أخريين قبل الحفل.ويقام حفل الافتتاح تقليديا قبل انطلاق أول مباراة في البطولة.وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى ومباراة إنقلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح يوم الاثنين.ويجب أن يوافق رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا والرئيس جياني إنفانتينو على هذا التغيير لكن على الرغم من الإخطار المتأخر فمن المتوقع أن يحظى بالدعم.وسيسمح التحول إلى إقامة حفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 نوفمبر لمباراة السنغال وهولندا المقررة الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي في 21 نوفمبر على أن تنطلق في وقت لاحق في ذلك اليوم.ولن تتأثر مباريات المجموعة الثانية في ذلك اليوم بالتغييرات والتي تشمل أيضا مواجهة الولايات المتحدة أمام بلاد الغال.