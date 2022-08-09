الترجي الرياضي:انتداب متوسط الميدان معتز زدام


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 20:41قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن انتداب اللاعب معتز زدام لمدة 4 مواسم .


ويشغل معتز زدام (21 عاما) خطة وسط ميدان ولعب خلال الموسم المنقضي مع النجم الساحلي قادما من فريق فالميرا اللتفي.

شارك مع المنتخب التونسي لاقل من 20 سنة في في كأس الأمم الأفريقية لهذه الفئة العمرية التي انتظمت في موريتانيا لعب خلالها 6 مباريات و إحتلت تونس المركز الرابع في البطولة بعد هزيمتها من غامبيا في المباراة الترتيبية.


وظهر زدام لأول مرة مع المنتخب التونسي للاكابر في 3 ديسمبر 2021، في كأس العرب ضد سوريا،و لعب معتز مباراتين في هذه البطولة .
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