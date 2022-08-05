الاتحاد العام التونسي للطلبة يدعو الى مكافحة البيروقراطية وتطوير البنية التحتية في التعليم العالي


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 19:22قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد الاتحاد العام التونسي للطلبة ان اصلاح منظومة التعليم العالي يفرض مكافحة البيروقراطية وتطوير البنية التحتية وإرساء اللامركزية في توزيع مؤسسات التعليم العالي.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، ان النهوض باوضاع التعليم العالي يتطلب رقمنة الخدمات الجامعية والقضاء على البيروقراطية.

ودعا الى تطوير البنية التحتية والتعويل على الطاقات المتجددة في إنارة البناءات الجامعية، موصيا بتطوير النقل الجامعي حتى يستجيب لحاجيات الطلبة .
كما طالب الاتحاد بتأمين محيط المبيتات الجامعية ، داعيا الى دعم اللامركزية في احداث المبيتات والأحياء والجامعية.
وأوصت المنظمة الطلابية بضرورة دعم جودة الخدمات المقدمة لتستجيب المعايير الدولية، مشيرة إلى تدني الجودة الحالية في عدة مطاعم جامعية.

أمأ في خصوص البحث والتطوير فقد دعت الى مراجعة منظومة مدارس الدكتوراه، مطالبة بدعم الطلبة الباحثين بتسهيلات وتشجيعات مالية خاصة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
وحث الاتحاد الطلابي على الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي بالخارج وتوفير فرص تبادل الخبرات بين الطلبة ، مناديا بتطبيق الحوكمة الرشيدة في التصرف في ميزانية البحث والتطوير.
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كما نادى بدعم وتحديث المخابر بما يواكب التقدم التكنولوجي، مشيرا، الى ان عدة قطاعات بالشعب الجامعية تعيش على وقع اشكاليات على غرار الاشكال الناتج عن غلق مناظرة الكاباس لخريجي قطاع الآداب وتعطل الانتداب بالنسبة لشعبة التربية والتعليم .
وصدر بيان الاتحاد العام التونسي للطلبة عقب مشاركة ممثليه في جلسة عمل من أجل إعداد الرؤية الإستراتيجية لقطاع التعليم العالي .

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