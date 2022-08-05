النيابة العمومية تحيل راشد الخياري على المجلس الجناحي

أحالت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري على الدائرة الجناحية الصيفية بذات المحكمة وذلك في قضية تعلقت بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات كانت قد رفعها عليه محامي اتهمه فيها بالإساءة لرئيس الجمهورية قيس سعيد عبر تدوينات نشرها الخياري على حسابه بالفايس بوك .وكان المحامي مختار الجماعي قد قال في وقت سابق في تصريح اعلامي انه تم إيقاف راشد الخياري، والصادرة في حقه بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية.وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد راشد الخياري في 21 أفريل 2021.وقد وُجهت للخياري تهم "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد عمل القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بتونس.