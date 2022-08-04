تطاوين: قريبا فتح أول مركز لاحتضان المرأة المعنفة بولايتي تطاوين ومدنين

قال المندوب الجهوي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية تطاوين، محسن الرحال، إن المركز الخاص باحتضان المرأة المعنفة، الذي وعدت به وزيرة المراة والأسرة والطفولة وكبار السن في زيارتها بداية شهر افريل الماضي، سيفتح أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة.وأفاد الرحال في تصريح خص به مراسل "وات" بالجهة، بأن هذا المركز سيتسع مبدئيا لاثني عشر سريرا، وبأن إقامة المرأة المعنفة بهذا المركز لا تتعدى العشرين يوما، وهي الفترة التي تتطلبها الإجراءات القانونية مع السلط الأمنية لمعالجة الجوانب الاجتماعية والقضائية والأسرية، لحمايتها ولمحاولة إرجاعها إلى أسرتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.كما أوضح أن هذا المركز، الأول من نوعه في الجنوب الشرقي والخاص بالمرأة المعنفة في ولايتي تطاوين ومدنين، "سيكون ملاذا وحماية لها ولأطفالها من الضياع والإهمال والتشرد، عندما ترفضها العائلة والمجتمع".وبين أن إحداث المركز يأتي ثمرة اتفاقية أبرمت بين الوزارة والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بالتعاون مع المجتمع المدني.