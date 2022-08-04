اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة معتمديات من ولاية منوبة يوم غد الجمعة


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 12:43قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 05 أوت 2022 بمعتمديات المرناقية وبرج العامري وطبربة والبطان من ولاية منوبة


وأوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس ، أن هذا الخلل يعود إلى برمجتها إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب قطر 1100 مم على مستوى مصنع الأدوية "ببوشيما" بالمرناقية والمحاذية للطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين تونس وباجة.

ومن المنتظر إستئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا إبتداء من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم الجمعة 05 أوت 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.



Commentaires


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FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 04 Août 2022 à 13h 00m |           
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