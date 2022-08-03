جلسة عمل في مقر الخارجية لتقديم مكونات ندوة تيكاد 8

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أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل حول ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا تيكاد 8 حضرها سفير اليابان بتونس و رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية المعتمدة بتونس و ممثلي المنظمات الدولية المشاركين في تنظيم الندوة.وحسب بلاغ اعلامي للوزارة ،أكد الجرندي للمشاركين أهمية هذه الندوة باعتبارها تنعقد في ظرف دولي دقيق جراء تداعيات كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على العلاقات الدولية والأمن الغذائي والطاقي في مختلف ارتداداته على جميع الدول ،لا سيما منها الدول الافريقية.وفي هذا السياق، أكد الوزير أن محور الندوة " أولويات التنمية بعد كوفيد 19" يستجيب لمختلف هذه التحديات بما يجعل من تيكاد 8 " محطة هامة لتعزيز الشراكة بين الفضاء الافريقي واليابان وبلورة أسس جديدة للتعاون الافريقي الافريقي والافريقي الياباني قوامه التضامن والمنفعة المشتركة وإعادة ابتكار آليات ومجالات جديدة ومستجدة تتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة، بالاضافة الى تعزيز التكامل والتفاعل مع بقية الفضاءات والانفتاح عليها. "،وفق نص البلاغ.واطلع المشاركون في الاجتماع على مختلف مكونات الندوة التي ستنتظم يوميْ 27 و 28 أوت الجاري وتتمثل في الجزء رفيع المستوى المتعلق بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والذي سيتناول عديد المحاور ذات الصلة بالتنمية المستدامة في جميع أبعادها بالاضافة إلى منتدى الأعمال الذي سيشكل منصة للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال من اليابان وتونس وبقية الدول الافريقية للبحث في سبل ارساء شراكات في مختلف المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة بالنسبة للقارة الافريقية.و ستشهد الندوة انعقاد عديد من الفعاليات الموازية المتعلقة بريادة الأعمال والاستثمار والتغير المناخي والتفاعل الثقافي والعلمي، إضافة إلى دور كافة فعاليات المجتمع ولا سيما المرأة في الدورة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الافريقي والياباني.كما تم استعراض مختلف التحضيرات اللوجستية لاستقبال ضيوف تونس والتأكيد على الجاهزية لتوفير أفضل الظروف لنجاح هذه القمة.وتم التأكيد أيضا على جاهزية البوابة الالكترونية للقيام بعمليات التسجيل والرد على مختلف تساؤلات الوفود حول جميع مضامين القمة وجوانبها الفنية.وكانت تونس قد حصلت في فيفري 2020 على الموافقة على احتضان "تيكاد 8".وأطلقت الحكومة اليابانية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية "تيكاد" منذ سنة 1993 بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفاعلين في إفريقيا والشركاء ورفع التحديات التي تواجهها القارة.ويعتبر "تيكاد" مؤتمرا متعدد الأطراف يجمع المنظمات الدولية والدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية في على مستوى القارة الإفريقية. وخصصت الحكومة اليابانية خلال قمة تيكاد 7 مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة.