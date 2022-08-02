المهرجان الوطني لمصيف الكتاب : المكتبة العمومية بدوز الشمالية تحتفي بالروائي شوقي الصليعي

..





نظمت المكتبة العمومية بمعتمدية دوز الشمالية صباح اليوم حفلا لتكريم الشاعر والكاتب والرسام شوقي الصليعي وذلك في إطار الاحتفالات بالدورة 29 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي تنتظم هذه السنة تحت شعار "نسائم القراءة".وأوضح أمين المكتبة العمومية مختار بنمحمد لوات أن الاحتفاء بالشاعر والكاتب والرسام شوقي الصليعي يمثل اعترافا بالدور الهام الذي يلعبه المبدعون في هذه الربوع في إثراء المشهد الثقافي بالعديد من الاعمال الفنية التي تعزز رصيد المدونة الادبية.واضاف المصدر ذاته أن إدراج مثل هذه التكريمات في الاحتفال بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب يرمي الى مزيد التعريف بمثقفي الجهة وابراز اعمالهم الفنية علاوة على حفز رواد المكتبات العمومية على الاطلاع عليها فضلا عن تشجيعهم على القراءة التي تمثل العمود الفقري في التكوين الفكري للناشئة.وتضمن برنامج احتفال المكتبة العمومية بدوز الشمالية بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 29 أيضا تنظيم سلسلة من الفقرات التنشيطية الموجهة للاطفال بفضاء المكتبة وبمركز التخييم والتربصات بطريق مطماطة امنتها مجموعة التاكسي الثقافي الى جانب تنظيم دورة تكوينية في معالجة الصورة وعدة ورشات حية في البراعات اليدوية وكتابة القصة القصيرة والرسم.للتذكير فإن الروائي والشاعر والرسام شوقي الصليعي من مواليد 1965 بدوز ومن ابرز مؤلفاته رواية الدجال ورواية اقوام الضفة الاخرى الى جانب عدة قصائد في الشعر الفصيح والكثير من اللوحات الفنية.