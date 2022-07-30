وحدات الحماية المدنية والغابات بالوسلاتية تخمد حريقا اندلع بمغارة المينة بجبل السرج


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 13:11قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكّنت وحدات الحماية المدنية والغابات بالوسلاتية في ولاية القيروان من اخماد حريق اندلع، صباح اليوم السبت، بمغارة "المينة" بجبل السرج.
وأفاد الرائد بفرقة الحماية المدنية بالوسلاتية، سفيان الوسلاتي، في تصريح لـ(وات)، بأنه تم التدخل على وجه السرعة بواسطة شاحنة اطفاء وتمت السيطرة على الحريق وتبريد المكان.

وأضاف ان سرعة التدخل حدّت من انتشار الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة، وانحصر في مساحة لا تتجاوز 500 متر مربع من الأشجار الغابية كالصنوبر الحلبي.

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