تونس تشارك في الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية "بيوفاخ" بنورنبارغ

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تشارك تونس في الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية "بيوفاخ" الذي ينتظم بنورنبارغ (المانيا) من 26 إلى 29 جويلية 2022.وتقدم 25 شركة خاصة، تشرف على مشاركتها في هذا الصالون وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في جناح يمتد على 104 متر مربع، عينات من منتجاتها البيولوجية الطازجة والمحولة من تمور وزيت الزيتون والعسل والنباتات الطبية والعطرية والزيوت الروحية وغيرها من الخضر والغلال إضافة لتنظيم حصص تذوق للمنتجات التونسية.كما يشهد الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية والطبيعية، حضور ممثلون عن الهياكل والمؤسسات المعنية بهذا القطاع وبمشاركة الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الاربعاء.وتهدف مشاركة تونس في هذا الصالون، الذي يعتبر من أكبر التظاهرات المختصّة في منظومة الفلاحة البيولوجية بأوروبا والعالم، الى التعرف عن قرب على تطور منظومة الإنتاج البيولوجي في العالم والاستفادة منها لتطوير القطاع بالبلاد، لا سيما من خلال حضور كل المتدخلين في القطاع من منتجين ومحولين وهياكل تصديق ومراقبة ومؤسسات تكوين وبحوث في المجال البيولوجيكما ترنو تونس الى الاطلاع على مجالات الترويج والتسويق للمنتجات التونسية والفرص المتوفرة لتصدير المنتجات التونسيّة للخارج وعقد لقاءات للشراكة التونسية الأجنبية في هذا المجال.يذكر ان قنصل تونس بمونيخ، محسن السبعي زار، أمس الثلاثاء ، جناح تونس أين كانت له محادثات ثنائية مع أعضاء الوفد تناولت خاصة السبل الكفيلة بمزيد التعريف والترويج للمنتوجات البيولوجية التونسية في السوق الألمانية.