استفتاء 25 جويلية: نص مشروع الدستور يحصل على نسبة 94 فاصل 60 في المائة من أصوات المقترعين


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 00:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء يوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالعاصمة، أن مشروع الدستور الجديد للجمهورية المعروض على استفتاء 25 جويلية، حصل على نسبة تصويت بـ"نعم" بلغت 94 فاصل 60 في المائة، مقابل نسبة تصويت بـ"لا" على هذا النص بلغت 5 فاصل 40 في المائة.


وأوضح بوعسكر أن 2 مليون و607 آلاف و884 ناخبا صوتوا بـ"نعم" للنص محل الاستفتاء، مقابل 148 ألفا و723 ناخبا صوتوا بـ"لا" لهذا النص. وبلغ مجمل الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا.

وبلغ عدد الاوراق الملغاة إثر انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و479 ورقة، أما الأوراق البيضاء المحتسبة، فقدر بوعسكر عددها بـ17 ألفا و008 ورقة بيضاء.



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