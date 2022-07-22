سليانة : بلديتا سليانة وسيدي مرشد تتسلمان جرارين في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية

تسلمت بلديتا سيدي مرشد و سليانة اليوم الجمعة جرارين مجهّزين بصهريجين سعة الواحد خمسة آلاف لتر في نطاق إتفاقية شراكة مبرمة مع البلديتين المذكورتين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشّة.وثمّنت رئيسة بلدية سيدي مرشد، خميسة الرزقي في تصريح لـ(وات) تسلمها لهذا الجرّار لأهميته في تزويد المناطق المعطّشة خاصة أن المشروع يشمل عمادتي القابل و سيدي منصور.من جهته، بيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة،منصف الهرمي أن الجرارين المجهّزين سيتم إستغلالهما في تزويد المناطق المعطشّة بالماء الصالح للشرب في مناطق التدخل ولتمكين الفلاحين من القيام بعمليات ريّ للأشجار المثمرة التي وزّعت في إطار نفس المشروع علما أن قيمتهما المالية تقدّر بحوالي 250 ألف دينار في إنتظار تجهيزات أخرى.وأضاف أن مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية ينبني على التشاركية و يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من تربة ومياه وغابات وقد وقع إختيار عمادتي القابل وسيدي منصور سابقا نظرا لتدهور التربة وكثافة الانجراف بهما ، لافتا إلى أن هذا المشروع يشمل مشاريع بنية تحتية بما في ذلك مسالك فلاحية وطرقات وتعبئة للموراد المائية(بحيرات جبلية وأبار) وإنجاز لمنشأت تتعلق بالمحافظة على المياه والتربةوقال الهرمي في نفس السياق إن نسبة تقدّم أشغال إنجاز بحيرة جبلية بمنطقة الفوار من معتمدية سليانة الجنوبية بلغت 30 بالمائة إضافة إلى تقدم أشغال بناء 200 ماجل فردي بين 10 و70 بالمائة لتجميع مياه الأمطار موزّعة على مناطق نائية لا تصلها شبكات الماء الصالح للشرب بعمادات عين الجوزة وكاف شعيب والقابل.وأشار إلى برمجة تهيئة 30 كم من المسالك الفلاحية الترابية وقد تم الانتهاء من دراسة 60 كم ليتمّ بعد ذلك اختيار 30 كم بالتشارك مع المجتمع المدني والمواطنين مضيفا أن الدراسة التي تهتم بجلب المياه من الأخماس إلى حدود عين الجوزة لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب إنطلاقا من بئر عميقة تم حفرها في منطقة الأخماس شارفت على الانتهاء.