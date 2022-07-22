المنستير: النيابة العمومية تحيل شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمّده مساعدة أخيه الصادرة بشأنه بطاقة إيداع من قاضي التحقيق بالقطب


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 16:17 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير اليوم شخصا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمّده مساعدة أخيه الصادرة بشأنه بطاقة إيداع من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الفرار وفق ما أفاد به (وات) مساعد الوكيل .العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.


وأوضح فريد بن جحا أنّ قانون مكافحة الإرهاب يعاقب أي شخص يساعد شخصا آخر صادرة بشأنه بطاقة جلب وبالتالي وقع الاحتفاظ بالشخص الذي ساعد أخيه في عملية التّخلص من الوحدات الأمنية والفرار.
وكانت النيابة العمومية بالمنستير أذنت لمنطقة الأمن الوطني في قصر هلال بإلقاء القبض على الشخص الصادرة بشأنه بطاقة جلب من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتفطّن إلى العملية شقيقه وهاتفه حسب ذات المصدر القضائي.

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