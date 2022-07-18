تصنيف المحترفين للتنس : لا تغيير على المراكز العشرة الأولى

لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى في تصنيف اللاعبين المحترفين للتنس الصادر اليوم الإثنين حيث استمر الروسي دانييل مدفيديف في الصدارة متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني رافايل نادال.
وتقدم الأمريكي ماكسيم كريسي 8 مراكز وبات في المرتبة ال33 اثر تتويجه بباكورة ألقابه في دورة نيوبورت الأمريكية وهي أفضل مرتبة له في مسيرته.
وفي مايلي ترتيب العشرة الأوائل
1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة
2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850 نقطة
3- الإسباني رافايل نادال 6165 نقطة
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4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045 نقطة
5- النرويجي كاسبر رود 4890 نقطة
6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4845 نقطة
7- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4770 نقطة
8- الروسي أندري روبليف 3540 نقطة
9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445 نقطة
10- الإيطالي يانيك سينر 3185 نقطة
وتقدم الأمريكي ماكسيم كريسي 8 مراكز وبات في المرتبة ال33 اثر تتويجه بباكورة ألقابه في دورة نيوبورت الأمريكية وهي أفضل مرتبة له في مسيرته.
وفي مايلي ترتيب العشرة الأوائل
1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة
2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850 نقطة
3- الإسباني رافايل نادال 6165 نقطة
4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045 نقطة
5- النرويجي كاسبر رود 4890 نقطة
6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4845 نقطة
7- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4770 نقطة
8- الروسي أندري روبليف 3540 نقطة
9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445 نقطة
10- الإيطالي يانيك سينر 3185 نقطة
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