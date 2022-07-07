القلعة الرياضية: 15 جويلية جلسة عامة انتخابية


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 14:40قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت جمعية القلعة الرياضية ( الرابطة المحترفة الثانية) عن تحديد تاريخ 15 جويلية الجاري موعدا لعقد جلسة عامة انتخابية خارقة للعادة مبرزة أنّ جدول الأعمال سيشمل تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، والنظر في الترشحات لرئاسة الهيئة المديرة للفترة النيابية 2022 - 2023، و تنقيح القانون الأساسي.


وأوردت الهيئة المديرة التسييرية لجمعية القلعة الرياضية أنّ آخر أجل لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة حدد بتاريخ 10 جويلية الجاري.

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