الرابطة المحترفة الاولى: فوز الترجي التونسي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر في الدفعة الاولى من الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وسجل الهدف محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء د78.الثلاثاء 3 مايملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي 1محمد علي بن رمضان (78) ض جالاتحاد المنستيري صفرالاربعاء 4 مايملعب حمادي العقربي برادس - س 15اتحاد بنقردان - النادي الافريقيالملعب الاولمبي بسوسة - س 16النجم الساحلي - النادي الصفاقسي1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 12- الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 13- النجم الساحلي 4 1 1 0 0 5 14- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 15- النادي الصفاقسي 2 1 0 0 1 1 26- اتحاد بنقردان 1 1 0 0 1 1 5ر/حسني