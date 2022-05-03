الرابطة المحترفة الاولى: فوز الترجي التونسي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-صفر في الدفعة الاولى من الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وسجل الهدف محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء د78.
الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 1
محمد علي بن رمضان (78) ض ج
الاتحاد المنستيري صفر
الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس - س 15
اتحاد بنقردان - النادي الافريقي
الملعب الاولمبي بسوسة - س 16
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1
2- الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 1
3- النجم الساحلي 4 1 1 0 0 5 1
4- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 1
5- النادي الصفاقسي 2 1 0 0 1 1 2
6- اتحاد بنقردان 1 1 0 0 1 1 5
ر/حسني
وسجل الهدف محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء د78.
الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 1
محمد علي بن رمضان (78) ض ج
الاتحاد المنستيري صفر
الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس - س 15
اتحاد بنقردان - النادي الافريقي
الملعب الاولمبي بسوسة - س 16
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1
2- الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 1
3- النجم الساحلي 4 1 1 0 0 5 1
4- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 1
5- النادي الصفاقسي 2 1 0 0 1 1 2
6- اتحاد بنقردان 1 1 0 0 1 1 5
ر/حسني
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