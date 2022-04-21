سيدي بوزيد: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن موظف بالمركز المندمج لرعاية الطفولة بتهمة التحرش بقاصرات

أصدرت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بطاقة إيداع بالسجن في شأن موظف بالمركز المندمج لرعاية الطفولة من أجل التحرش الجنسي بثلاثة فتيات قاصرات واحالته على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد صحبة مدير المركز وهو بحالة سراح من أجل المشاركة السلبية، وفق ما أفاد به (وات) المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.وأوضح غنيمي "أنه على خلفية الشكاية المقدمة من مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد في حق ثلاثة فتيات قاصرات يقمن في المركز المندمج لرعاية الطفولة بسيدي بوزيد، والتي تضمنت تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل موظف بنفس المركز، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث في الموضوع لدي الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل للشرطة بسيدي بوزيد.وعلى اثر استكمال الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية التي قررت إحالة المظنون فيه بحالة تقديم في مرحلة أولى ثم أصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن.