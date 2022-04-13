المعبر الحدودي برأس جدير: احباط محاولة تهريب 480 ألف أورو


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 11:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز مبلغ من العملة الأجنبية قدره 480 ألف أورو، تم ضبطه مخفيا بإحكام على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي أثناء قيامها بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني.

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وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ، مساء أمس، أنه بتمرير السيارة المذكورة على جهاز الكشف بالأشعة تم التفطن إلى وجود أجسام مشبوهة داخل مخبأ مهيأ بالصندوق الخلفي للسيارة وبإخضاعها للتفتيش الدقيق، تم العثور داخلها على المبلغ المالي.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض والإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وذلك إثر استشارة النيابة العمومية .
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